12/06/22 23:04

Le résultat des élections législatives 2022 à Bourbourg est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 14ème circonscription du Nord

Le résultat de l'élection législative 2022 à Bourbourg est désormais connu. À Bourbourg, les citoyens rattachés à la 14ème circonscription du Nord se sont tournés vers la candidature Rassemblement National. Pierrette Cuvelier a ainsi rassemblé 35% des votes. Elle est suivie par Paul Christophe (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippine Heyman (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent respectivement 33% et 13% des voix. Toutefois, le résultat de la législative dans la 14ème circonscription du Nord peut toujours évoluer si les électeurs des 53 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Bourbourg. Le niveau de la participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune au niveau de cette circonscription électorale s'élève à 42%.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourbourg Paul Christophe Ensemble ! (Majorité présidentielle) 33,75% 32,72% Pierrette Cuvelier Rassemblement National 28,23% 34,60% Philippine Heyman Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,03% 12,87% Frédéric Devos Les Républicains 10,68% 9,95% Eric Maerten Reconquête ! 3,92% 3,42% Frédéric Béague Ecologistes 2,92% 2,72% Sandrine Desrayaud Divers extrême gauche 1,35% 1,34% Pierre Gonzalez Divers gauche 1,14% 1,19% Guillaume Lévecq Droite souverainiste 0,99% 1,19% Participation au scrutin Circonscription Bourbourg Taux de participation 47,70% 41,95% Taux d'abstention 52,30% 58,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,88% 1,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,72% Nombre de votants 47 418 2 072

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bourbourg sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:04 - Quel score pour la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Bourbourg ? Une des questions clés de ces législatives 2022, en France comme à Bourbourg, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. L'Insoumis avait atteint 13,09% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,59% et 1,29% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés part donc avec un potentiel théorique de 15,97% à Bourbourg pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Bourbourg ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines se répercuteront certainement sur le résultat des législatives à Bourbourg. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% selon le dernier Ipsos pour France Télévision, Radio France mais aussi pour Le Monde). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Le résultat du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Bourbourg cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 43,69% des suffrages. En seconde position, on trouvait Emmanuel Macron à 23,43%, puis Jean-Luc Mélenchon à 13,09% et Éric Zemmour à 5,37%. 14:30 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives 2022 à Bourbourg À Bourbourg, l'une des clés du scrutin législatif 2022 sera l'ampleur de l'abstention. La guerre en Ukraine ainsi que son impact en matière économique et énergétique seraient susceptibles de priver les isoloirs de leurs électeurs à Bourbourg. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 73,58% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 71,1% au premier tour, soit 3 503 personnes. Pour rappel, au niveau de la France, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour. 11:30 - À Bourbourg, les chiffres de la participation à l'occasion des législatives seront un élément clé L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. En 2017, pendant les législatives, le taux d'abstention avait atteint 59,2% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Bourbourg. Le taux d'abstention était de 54,72% pour le tour deux. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. 09:30 - Quelques infos clés pour les élections législatives 2022 à Bourbourg Les résultats des législatives 2022 à Bourbourg devraient être dévoilés dans la foulée de la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 9 candidats se qualifie au 2nd tour.

Législatives 2022 à Bourbourg : les enjeux

Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Bourbourg seront incités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 44% des suffrages au premier tour à Bourbourg, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel chef de l'Etat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23% et 13% des votes. Le choix des citoyens de Bourbourg était resté identique au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (63% des suffrages), laissant ainsi 37% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?