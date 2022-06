Résultat de la législative à Bourg-Blanc : 2e tour en direct

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bourg-Blanc sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bourg-Blanc. En direct 12:20 - Le 2e round des législatives a débuté à Bourg-Blanc Seuls les postulants qualifiés dimanche dernier se présentent dans la seule circonscription de Bourg-Blanc ce dimanche 19 juin 2022, pour le 2e round de l'élection législative 2022. Un nombre de postulants réduit. Et les 2405 habitants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 2 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de ce deuxième tour.

Résultats des législatives 2022 à Bourg-Blanc - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bourg-Blanc aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste Pierre Smolarz Nouvelle union populaire écologique et sociale Didier Le Gac Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bourg-Blanc - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bourg-Blanc

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Finistère

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bourg-Blanc Didier Le Gac (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 41,37% 44,67% Pierre Smolarz (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,18% 24,70% Roger Abasq Rassemblement National 12,74% 16,76% Francis Le Bian Les Républicains 6,38% 5,85% Patricia Le Moign Reconquête ! 3,21% 1,68% Jean-Marc Governatori Ecologistes 2,64% 2,17% Yves Gueguen Droite souverainiste 1,65% 1,20% Loïc Duprat Régionaliste 1,58% 2,25% Matthieu Muller Divers extrême gauche 1,25% 0,72% Participation au scrutin Circonscription Bourg-Blanc Taux de participation 51,62% 52,61% Taux d'abstention 48,38% 47,39% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91% 1,34% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,35% 0,47% Nombre de votants 48 076 1 270

Le résultat de la législative à Bourg-Blanc est officiel. Le taux de participation s'établit à 53% des électeurs autorisés à voter au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription du Finistère, ce qui représente 1 270 votants. Ces données ne représentent cependant pas la totalité des votes au niveau de la 3ème circonscription du Finistère, 31 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Didier Le Gac a effectivement rassemblé 45% des voix. Il arrive devant Pierre Smolarz (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Roger Abasq (Rassemblement National) qui obtiennent 25% et 17% des voix.

Législatives 2022 à Bourg-Blanc : les enjeux