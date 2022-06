Résultat de la législative à Bourogne : 2e tour en direct

19/06/22 17:31

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les sondages à l'échelle du pays masquent cependant des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Bourogne. Avec 28,78% des suffrages, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Bourogne dimanche 12 juin au soir du 1er tour des législatives. La candidature Les Républicains récupère 25,59% des suffrages. Enfin, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) recueille 20,47% des votes.

Le résultat du premier tour de l' élection législative à Bourogne est désormais officiel. Reste encore à savoir si les habitants des 59 autres communes rattachées à la 1ère circonscription du Territoire de Belfort voteront comme ceux de Bourogne. Le taux d'abstention parmi les habitants habilités à voter dans la commune pour cette circonscription électorale s'élève à 56%. Dans la localité, Christophe Soustelle a obtenu 29% des voix. Ian Boucard (Les Républicains) et Thiebaud Grudler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent respectivement 26% et 20% des voix.

Au moment de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,8% des votes au premier tour à Bourogne. La présidente du RN avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,4% et 13,5% des suffrages. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était arrivée en tête du résultat de la présidentielle de Bourogne gratifiée de 59,3% des votes, cédant donc à Emmanuel Macron 40,8% des voix. Le RN a une carte à jouer dans cette localité où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier. Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs vivant à Bourogne ( Territoire de Belfort ) seront invités à contribuer aux élections législatives comme partout en France.