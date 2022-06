19:36 - Pour la gauche, les 13,54% de Jean-Luc Mélenchon à Bourogne observés

La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste un des paramètres de ces élections législatives 2022, à Bourogne comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 13,54% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Et c'est sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,42% et 1,77% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, donne un point de départ de 18,73% pour la Nupes pour ces législatives à Bourogne.