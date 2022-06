Résultat de la législative à Bruay-sur-l'Escaut : en direct

12/06/22 17:16

Le premier tour d'élection de ce 12 juin affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'image des élections législatives de 2017 ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 h. Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune, il faut analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 5 ans, pendant les législatives, sur les 7 900 inscrits sur les listes électorales à Bruay-sur-l'Escaut, 65,77% avaient boudé les urnes au premier tour. L'abstention était de 64,73% pour le second tour.

Les mouvements nationaux des dernières heures auront sans doute un écho à Bruay-sur-l'Escaut ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Or le premier tour de l'élection présidentielle 2022, à Bruay-sur-l'Escaut cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 46,63% des suffrages. En seconde position, arrivait Jean-Luc Mélenchon à 18,97%, puis Emmanuel Macron à 16,23% et Fabien Roussel à 6,34%.

Comme partout en France, les électeurs de Bruay-sur-l'Escaut ( Nord ) seront incités à participer aux élections législatives les 12 et 19 juin 2022. Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 46,6% des suffrages au premier tour à Bruay-sur-l'Escaut. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 19,0% et 16,2% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bruay-sur-l'Escaut avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 68,6% des voix, laissant ainsi à Emmanuel Macron 31,4% des suffrages. Le Rassemblement National a une carte à jouer dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.