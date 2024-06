Résultat des législatives à Raismes : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Raismes convoité La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient choisi la Nupes, décisive lors des dernières législatives, mais qui n'existe plus désormais. Le Front populaire, qui manque toujours d'un leader, reste un mystère. Aux européennes, la liste Glucksmann s'est arrogée 4,54% à Raismes. Mais on peut en revanche estimer un score de 27% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à rehausser avec celles de la liste LFI de Manon Aubry (9,05%), de Marie Toussaint (1,69%) et enfin du PCF Léon Deffontaine (13,43%). Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives à Raismes, le binôme Nupes avait par ailleurs réuni 40,6% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une percée à mettre en perspective enfin avec les 34% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt (18,62% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,24% pour Yannick Jadot, 15,71% pour Fabien Roussel et 0,58% pour Anne Hidalgo). Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme très proche de l'alliance macroniste par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ?

18:42 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des législatives à Raismes ? Les élections se suivent et parfois ne se ressemblent pas, mais il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Si on extrapole la progression du Rassemblement national lors des dernières européennes au niveau national, soit pas moins de 8 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat du Rassemblement national a toutes les chances de s'élever à environ 41% à Raismes. Un chiffre qui paraît logique compte tenu des électeurs également gagnés par les lepénistes sur place en 5 ans et qui correspond en effet à 6 points de parts de voix.

15:31 - Le Rassemblement national à 49,79% à Raismes il y a trois semaines Le résultat de ce dimanche 30 juin fera certainement écho au choix des électeurs établi le 9 juin dernier. Dans le détail en effet, la liste du RN, chapeautée par Jordan Bardella, s'est arrogée les élections européennes 2024 à Raismes. Le mouvement glanait 49,79% des voix, face à Léon Deffontaines à 13,43% et Manon Aubry à 9,05%.

14:32 - Quel candidat a remporté la présidentielle il y a deux ans à Raismes ? La préférence des habitants d'une commune transparait bien souvent le plus visiblement dans le résultat de l'élection présidentielle. La cité de Raismes avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022. La candidate de l'ancien Front national finissait avec 39,69% au premier round. Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel étaient distancés à 18,62% et 15,71% des voix. Raismes n'avait qu'une quatrième place à offrir à Emmanuel Macron, avec 14,78% des voix. Au 2e tour, la patronne du RN avait aussi devancé Macron avec 65,59% contre 34,41%.

12:32 - Fabien Roussel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) en tête lors des dernières législatives à Raismes Le nombre de votes du Rassemblement national sera déterminant localement pour cette législative. Lors des dernières législatives à Raismes, le RN terminait à la deuxième place sur le podium, 33,62% des habitants passés par les urnes ayant voté pour son binôme, contre 40,60% pour Fabien Roussel (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 56,35%. Fabien Roussel conservait donc son avance sur place.

11:02 - Raismes : quand les données démographiques façonnent les urnes Dans la ville de Raismes, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des élections législatives. Dans la ville, 38% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 7,29% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 1968,81 euros/mois peut être révélateur d'une pression financière sur les foyers. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,61%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (5,96%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Raismes mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 40,49% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

09:32 - La participation aux législatives à Raismes L'un des critères forts de ces élections législatives 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Raismes (59590). Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 62,09% au premier tour. Au second tour, 62,31% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les législatives à Raismes ? En comparaison, au niveau national, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 52,49% au premier tour et 53,77% au second tour. Il y a deux ans, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 34,9% des électeurs inscrits dans la ville avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 34,43% au premier tour.