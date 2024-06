Résultat des législatives à Mortagne-du-Nord : l'élection 2024 en direct

15:37 - Mortagne-du-Nord avait voté Le Pen lors de la présidentielle 2022

La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans le choix fait lors de l'élection du chef de l'Etat. L'élection à la présidence de la République avait offert un beau plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La cheffe de file de l'ancien Front national prenait la tête avec 39,89% au 1er tour. En 2e et 3e positions, Fabien Roussel et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 17,13% et 15,73% des voix. Mortagne-du-Nord n'avait qu'une quatrième place à offrir à Jean-Luc Mélenchon, avec seulement 15,31% des suffrages pour sa part. Pour le 2e tour de cette présidentielle, c'est de nouveau Marine Le Pen qui passait devant avec 65,04%, devant Emmanuel Macron à 34,96%.