Résultat des législatives à Saint-Amand-les-Eaux : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Quel résultat pour à gauche au terme de ces élections législatives ? La Nupes, qui a déjà explosé en vol, va-t-elle voir son résultat basculer vers le nouvel accord trouvé par les forces de gauche ce dimanche ? La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Saint-Amand-les-Eaux, le binôme Nupes avait en effet enregistré 40,73% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné comme très proche de l'alliance du centre par les sondeurs lors de ces élections législatives ? Au moment des élections européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 8,15% à Saint-Amand-les-Eaux. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des suffrages accordés à la liste LFI, ainsi que de celle d'EELV et enfin celle du PCF le 9 juin. Autrement dit un total de 33% sur place.

18:42 - Un RN victorieux à Saint-Amand-les-Eaux à 20 jours des législatives Alors que tirer de cette masse de données ? La progression du RN semble déjà solide à Saint-Amand-les-Eaux entre le score de Jordan Bardella en 2019 (33,05%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (38,51%), de l'ordre de 5 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les intentions de vote donnant plutôt au RN un résultat de 30 à 35% en France, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 32% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même que pour les élections européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Un avantage du Rassemblement national à Saint-Amand-les-Eaux le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière peut sembler aussi pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche 30 juin. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, a dominé les élections du Parlement européen 2024 à Saint-Amand-les-Eaux. Ladite liste séduisait 38,51% des suffrages, contre Léon Deffontaines à 16,84% et Valérie Hayer à 10,67%.

14:32 - 28,24% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-Amand-les-Eaux C'est sans doute la présidentielle qui est le meilleur révélateur sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait engrangé les votes à Saint-Amand-les-Eaux lors de l'élection présidentielle avec un score de 28,24% dès le premier round. Fabien Roussel et Emmanuel Macron étaient distancés à 20,71% et 20,61% des voix. Saint-Amand-les-Eaux n'offrait qu'une quatrième place à Jean-Luc Mélenchon, avec 15,77% des suffrages. Rebelotte au 2e tour devant Macron avec une Marine Le Pen à 52,79% contre 47,21%.

12:32 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Saint-Amand-les-Eaux ? Lors des dernières législatives à Saint-Amand-les-Eaux, le RN avait dû se contenter de la seconde position sur le podium, 24,23% des votants ayant voté pour son binôme, contre 40,73% pour Fabien Roussel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la victoire au binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale avec 63,30%. Fabien Roussel remportait donc cette élection sur place.

11:02 - Saint-Amand-les-Eaux aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Comment les électeurs de Saint-Amand-les-Eaux peuvent-ils impacter le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 15,28% et une densité de population de 489 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (72,64%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des 5 506 votants. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,52%) et le nombre de résidences HLM (21,15% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'instruction à Saint-Amand-les-Eaux mettent en relief une diversité de qualifications, avec 34,18% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Saint-Amand-les-Eaux ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin, lors des législatives à Saint-Amand-les-Eaux ? Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 43,25% au premier tour. Au deuxième tour, 42,35% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections législatives 2024 à Saint-Amand-les-Eaux ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% le midi et seulement 39,4% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 67,62% des votants de l'agglomération, contre un taux de participation de 68,41% au premier tour, soit 8 715 personnes.