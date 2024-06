Résultat des législatives à Maulde : l'élection 2024 en direct

C'est certainement la présidentielle qui est le meilleur indice sur les préférences des habitants d'une commune. Chose rare : le RN avait affiché au premier tour un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 à Maulde que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle, puisqu'elle avait engrangé 31,55% au premier tour dans la ville. Elle avait alors surpassé Fabien Roussel et Emmanuel Macron, confortés chacun par 22,28% et 21,93%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 54,81% contre 45,19%).

Comment la composition démographique de Maulde façonne les résultats électoraux ?

Quelle influence les électeurs de Maulde exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Dans le village, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 22,74% ont plus de 60 ans. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (82,12%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 352 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,51%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,99%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 8,33% à Maulde, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.