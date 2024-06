11:02 - Analyse démographique des élections législatives à Flines-lès-Mortagne

Quel impact aura la population de Flines-lès-Mortagne sur le résultat des législatives ? Dans la commune, 18,53% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 6,44% ont 75 ans et plus. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des mesures en matière d'instruction et de santé. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (20,23%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 481 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,88% et d'une population étrangère de 8,04% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Flines-lès-Mortagne mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 18,38% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.