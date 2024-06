Résultat des législatives à Thun-Saint-Amand : l'élection 2024 en direct

Se retourner sur le plus récent scrutin législatif fait sens au moment du rendez-vous crucial des 30 juin et 7 juillet. Le RN tirait son épingle du jeu à Thun-Saint-Amand en 2022 lors des législatives. C'est en effet Guillaume Florquin qui arrivait en pôle position au premier tour avec 31,44% dans la commune, qui votait pour la 20ème circonscription du Nord. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Fabien Roussel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) chez les électeurs avec 58,88%.

11:02 - Thun-Saint-Amand : démographie, élections et stratégies politiques

Dans la commune de Thun-Saint-Amand, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des élections législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,46% et une densité de population de 305 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (12,66%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 338 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,0%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,15%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,44% à Thun-Saint-Amand, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.