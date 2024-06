Résultat des législatives à Nivelle : l'élection 2024 en direct

14:53 - Nouveau coup de force pour le RN à Nivelle ?

Le résultat du plus récent scrutin législatif est un indicateur précieux au moment de l'élection qui nous intéresse aujourd'hui. Le Rassemblement national parvenait en première position à Nivelle au début des élections législatives 2022. On retrouvait en effet Guillaume Florquin devant ses concurrents au premier tour, avec 28,94% dans la commune, qui faisait partie de la 20ème circonscription du Nord. Mais c'est en revanche Fabien Roussel (Nupes) qui avait séduit les électeurs de Nivelle au second tour, avec 50,92%.