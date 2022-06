Résultat de la législative à Bully : 2e tour en direct

18:45 - La coalition LFI-PS-EELV avait terminé en 3e position à Bully dimanche dernier

La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait cumulé 18,26% des votes au 1er tour de la législative il y a 7 jours dans les 2 bureaux de vote de Bully. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les votes de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Or à Bully, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,61%, 6,68%, 1,17% et 1,09% le 10 avril. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc potentiellement obtenir 23,55% à Bully pour ce premier tour des législatives.