Résultat des législatives 2024 à Saint-Germain-Nuelles (69210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire va-t-il profiter des électeurs de la Nupes à Saint-Germain-Nuelles ? Quelle part de voix ira au Front populaire, alliant la France isoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins obtenus au niveau du pays sont un premier indicateur. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 27,02% des votes à Saint-Germain-Nuelles. Un score qui a décollé de 6 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Un vote RN majoritaire à Saint-Germain-Nuelles il y a une semaine Le score de la formation de Jordan Bardella au second tour sera un enseignement majeur pour ces législatives à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi anticiper une nouvelle poussée à Saint-Germain-Nuelles ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre les législatives 2022 et les législatives 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la municipalité.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Germain-Nuelles Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives 2024 sera ainsi très scruté. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être l'espoir de gagner. Les élections législatives de l'époque à Saint-Germain-Nuelles ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 15,19% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle réuniront 29,34% des voix. Au deuxième round,c'est en revanche Nathalie Serre (Les Républicains) qui va cumuler le plus de votes, avec 50,93% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,07%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le RN à Saint-Germain-Nuelles ce dimanche ? Grâce à 30,66% des suffrages, Jonathan Gery (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Germain-Nuelles, le 30 juin 2024 pour le 1er round des législatives. Anne Reymbaut (Nouveau Front populaire) récupérait 27,02%. Enfin, Dominique Despras (Majorité présidentielle) glanait 20,68% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 8ème circonscription du Rhône, Jonathan Gery glanant cette fois 33,46%, devant Anne Reymbaut avec 22,75% et Dominique Despras avec 21,18%.

19:21 - À Saint-Germain-Nuelles, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen Au cours des scrutins électoraux passés, les 2 308 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Saint-Germain-Nuelles, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 22,62%, plus bas que celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, 38,05% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Germain-Nuelles (69) avaient en effet déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 40,22% en 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - 77,38% de participation lors de la première étape des législatives à Saint-Germain-Nuelles Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Germain-Nuelles ? La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Germain-Nuelles était de 77,38%. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,4% au premier tour et 47,77% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Germain-Nuelles ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 86,75% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 82,51% au second tour, ce qui représentait 1 453 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le moral des foyers français seraient de nature à pousser les citoyens de Saint-Germain-Nuelles à ne pas rester chez eux.

17:29 - Saint-Germain-Nuelles aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Saint-Germain-Nuelles, le scrutin est en cours. Avec ses 24,76% de cadres pour 2 245 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique se reflète dans ses 149 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 169 foyers fiscaux. Dans la commune, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 23,05% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 36,64% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 50,23% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 150,44 €, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Saint-Germain-Nuelles, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.