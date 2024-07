Résultat des législatives 2024 à Sourcieux-les-Mines (69210) – 2e tour [PUBLIE]

Avec 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dans les résultats du 1er tour des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Une performance qui pourrait lui permettre de contester la domination du RN au second tour. Au cours du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 27,58% des suffrages à Sourcieux-les-Mines. Une percée à compléter néanmoins avec les 22,04% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national à Sourcieux-les-Mines lors des législatives ?

La montée du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi anticiper une nouvelle progression à Sourcieux-les-Mines ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est acrobatique, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, rien qu'entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.