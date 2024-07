Résultat des législatives 2024 à Savigny (69210) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Un résultat aux législatives entre 20,64 % et 21% à Savigny pour le Nouveau Front populaire ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste un mystère dans cet épilogue. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont 28,06% des votes qu'a récoltés le bloc à l'échelle de la France, contre plus de 25,6% pour la Nupes en 2022. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 20,64% des votes à Savigny. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 19,22% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 17 points à Savigny L'évolution du Rassemblement national aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du RN se sont élevés à plus de 33% des suffrages au premier tour des législatives le 30 juin, soit près de 15 points de plus qu'en 2022, la dynamique locale semble plus forte encore. Le mouvement lepéniste a en effet déjà engrangé 17 points ici entre 2022 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que montrent les résultats des législatives 2022 pour Savigny ? Le score obtenu par le RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de cette élection législative à l'échelle locale, comme au niveau national. Le RN peut-il gagner cette fois à Savigny, contrairement à 2022 ? Lors des dernières législatives à Savigny, le RN arrivait en revanche à la seconde position sur le podium, 22,68% des électeurs ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 27,26% pour Dominique Despras (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme Les Républicains avec 51,22%. C'est donc Nathalie Serre (Les Républicains) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce soir à Savigny ? Lors du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les habitants de Savigny ont préféré Jonathan Gery (Rassemblement National), qui a amassé 39,8% des voix. En 2e place, Anne Reymbaut (Front populaire) recevait 20,64%. Enfin, Nathalie Serre (Les Républicains) recueillait 19,98% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Jonathan Gery accumulant cette fois 33,46%, devant Anne Reymbaut avec 22,75% et Dominique Despras avec 21,18%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Savigny lors des derniers scrutins Pour cerner davantage le vote des habitants de cette localité, il faut également analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Savigny était de 21,6%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 38,16% des personnes aptes à voter à Savigny avaient en effet boudé les urnes, contre une abstention de 43,99% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle du pays, le taux d'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au deuxième tour à Savigny ? Ce 7 juillet, lors des législatives à Savigny, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, l'abstention pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 21,6%. En avril 2022, au second tour de la présidentielle, sur les 1 561 personnes en âge de voter dans la commune, 17,68% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 14,93% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 41,91% au premier tour. Au second tour, 50,64% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il ce soir à Savigny ? Les jeunes affichent couramment une désaffection pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Savigny ?

17:29 - Savigny : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et socio-économique de Savigny définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des législatives. Avec un taux de chômage de 5,92% et une densité de population de 93 hab par km², le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,92%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 912 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,73%) met en évidence des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,71%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Savigny mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 25,7% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.