Comprendre l'électorat de Tarare : un regard sur la démographie locale

Au cœur de la campagne électorale législative, Tarare se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 10 428 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 750 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 2 653 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 35% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 26,0% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en matière d'instruction et de soins de santé. La population étrangère de 846 personnes (8,00%) apporte une richesse culturelle appréciable. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 560 euros par an, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 16,85%, révélant une situation économique mitigée. En conclusion, Tarare incarne les intérêts et les objectifs de la France contemporaine.