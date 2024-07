Résultat des législatives 2024 à Fleurieux-sur-l'Arbresle (69210) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a glanés l'ensemble au niveau de l'Hexagone, alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Fleurieux-sur-l'Arbresle, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,76% des votes dans la localité. Une progression en comparaison des 21,44% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le résultat du RN sera très observé à l'échelle locale pour cette élection. Le parti nationaliste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle fièvre bleu marine à Fleurieux-sur-l'Arbresle ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, rien qu'entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage au second tour

Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être des chances de gagner. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Fleurieux-sur-l'Arbresle avait vu en revanche le binôme Ensemble ! L'emporter avec 33,55%, alors que le RN sera derrière à 14,33%. Au second tour encore, la première place reviendra au ticket La République en Marche avec 54,48% contre 45,52% pour les perdants. Dominique Despras remportait donc ce scrutin sur place.