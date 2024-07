Résultat des législatives 2024 à Chessy (69380) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire, à la hauteur de la Nupes à gauche lors de ces législatives 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, le bloc a glané 28,06% des votes au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Chessy, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,45% des votes dans la commune. Ce qui correspond à un progrès par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus).

20:58 - Le RN a lourdement progressé à Chessy La part des électeurs du RN sera l'observation majeure pour ces élections de l'Assemblée 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau national, les scores du RN se sont élevés à plus de 33% des suffrages au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'en 2022, la progression locale semble décuplée. Le mouvement lepéniste a en effet déjà progressé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. On peut donc imaginer que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce soir Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera ainsi le grand sujet pour le second tour de ces élections de l'Assemblée, au niveau local, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a l'espoir de s'imposer. Les législatives de l'époque à Chessy ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 19,76% dans la commune, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 28,69% des voix. Chessy optera d'ailleurs encore pour Dominique Despras au second tour, finalement à la première place localement avec 53,09%, devant l'adversaire Les Républicains à 46,91%.

20:05 - Quel score pour le RN ce dimanche à Chessy ? Dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Chessy ont placé en tête Jonathan Gery (Rassemblement National), qui a bénéficié de 37,41% des votes. Anne Reymbaut (Union de la gauche) et Dominique Despras (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en captant 24,45% et 20,31% des électeurs à l'échelle de la ville. La première place était la même à l'échelle de la 8ème circonscription du Rhône, Jonathan Gery glanant cette fois 33,46%, devant Anne Reymbaut avec 22,75% et Dominique Despras avec 21,18%.

19:21 - Chessy : importante participation aux législatives 2024 L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette localité. En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Chessy a baissé, atteignant 22,6%. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 38,09% des inscrits sur les listes électorales de Chessy (69), contre une abstention de 47,48% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation à Chessy va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? À Chessy, l'une des clés du scrutin législatif est immanquablement l'abstention. L'abstention s'élevait à 22,6% à Chessy lors du premier tour des législatives 2024. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 15,29% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 20,9% au deuxième tour. En comparaison, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,7% au premier tour. Au deuxième tour, 56,84% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Chessy ? La question des retraites et l'insécurité seraient par exemple susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Chessy (69380).

17:29 - Chessy : démographie et socio-économie impactent les élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la 2e étape des législatives à Chessy comme partout en France. Avec ses 24,84% de cadres supérieurs pour 2 069 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 166 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (10,65%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les habitants, dont 27,14% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 35 512 euros/an, la ville défend une économie stable malgré les obstacles. À Chessy, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir collectif et florissant.