Résultat des législatives à Cagnac-les-Mines - Election 2022 (81130)

12/06/22 21:12

Le résultat des élections législatives 2022 à Cagnac-les-Mines est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat de l' élection législative 2022 à Cagnac-les-Mines. Les 1984 citoyens de Cagnac-les-Mines votant dans la 2ème circonscription du Tarn ont désigné la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Karen Erodi a collecté 29% des voix au niveau de la ville. Elle ressort devant Julien Bacou (Rassemblement National) et Marie-Christine Verdier-Jouclas (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui captent dans l'ordre 29% et 23% des votes. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que les électeurs de Cagnac-les-Mines. Les habitants de 124 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription. L'abstention représente 45% des électeurs autorisés à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune pour la 2ème circonscription du Tarn (soit 899 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Cagnac-les-Mines Karen Erodi Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,91% 28,94% Marie-Christine Verdier-Jouclas Ensemble ! (Majorité présidentielle) 28,34% 23,43% Julien Bacou Rassemblement National 23,68% 28,84% Corinne Darmani Régionaliste 4,12% 4,08% Céline Boyer Reconquête ! 4,03% 3,70% Sandrine Madesclair Divers gauche 3,70% 3,98% Fabienne Marie Lada Ecologistes 2,03% 1,90% Véronique Ponnelle Droite souverainiste 1,47% 1,42% Karl-Henri Voizard Ecologistes 1,08% 1,14% Boris Gimenez Sastre Divers extrême gauche 0,93% 1,52% Joël Encontre Régionaliste 0,71% 1,04% Pascale Cuny Divers gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Cagnac-les-Mines Taux de participation 54,73% 54,69% Taux d'abstention 45,27% 45,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,14% 2,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09% 0,83% Nombre de votants 60 123 1 085

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Cagnac-les-Mines sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de gauche à Cagnac-les-Mines ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des enjeux de ces législatives, à Cagnac-les-Mines comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait atteint 20,81% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 2,46% et 3,34% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc potentiellement viser 26,61% à Cagnac-les-Mines pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent signifier les grandes tendances des législatives 2022 pour Cagnac-les-Mines ? L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le RN, lui, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho sur les législatives à Cagnac-les-Mines dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Lors de la dernière échéance, à Cagnac-les-Mines, Marine Le Pen figurait en première position au 1er tour de l'élection avec 31,15% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,81%, puis Emmanuel Macron à 18,98% et Jean Lassalle, quatrième avec 8,13%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron à la meilleure place à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à Cagnac-les-Mines À Cagnac-les-Mines, le niveau de participation sera indiscutablement l'un des facteurs décisifs des législatives. L'inflation qui plombe le budget des Français combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient notamment capables de nuancer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Cagnac-les-Mines. Lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 976 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 21,42% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 17,86% au premier tour. En comparaison, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - L'abstention aux élections législatives 2022 à Cagnac-les-Mines peut-elle faire pire qu'en 2017 ? Au fil des dernières années, les 2 615 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, 52,19% des personnes en capacité de participer à une élection à Cagnac-les-Mines avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 44,31% pour le second round. Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives à Cagnac-les-Mines Au cas où vous hésitez encore sur les 12 candidats au premier tour dans l'unique circonscription de Cagnac-les-Mines, il vous reste encore un peu de temps. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Législatives 2022 à Cagnac-les-Mines : les enjeux

Les électeurs de Cagnac-les-Mines (81) reprendront le chemin des urnes en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil de député dans cette circonscription ? Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 31,15% des suffrages au premier tour à Cagnac-les-Mines. La fille de Jean-Marie Le Pen avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 20,81% et 18,98% des votes. Le choix des administrés de Cagnac-les-Mines était resté égal au deuxième tour au profit de Marine Le Pen (56,73% des suffrages), abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 43,27% des votes.