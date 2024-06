Résultat des législatives à Callac : l'élection 2024 en direct

À Callac (22160), l'une des grandes inconnues des élections législatives sera indéniablement l'étendue de l'abstention. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,0% au premier tour. Au second tour, 44,68% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il cette année à Callac ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle atteignait 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 22,68% au sein de la localité. Le taux d'abstention était de 21,44% au premier tour.

08:02 - Restez informé sur les législatives à Callac

Ce dimanche 30 juin 2024, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections législatives, cruciales pour déterminer la composition de l'Assemblée nationale pour les prochaines années. Pour rappel, les précédentes élections législatives suivaient le scrutin présidentiel d'avril 2022, où le chef de l'État avait été réélu pour un second mandat devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Parmi les liste en présence dans la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor, qui réussira à convaincre le plus grand nombre d'habitants de la ville ? Il convient de noter que les 2 bureaux de vote de la ville de Callac fermeront leurs portes à 18 heures. La diffusion des résultats du premier tour à Callac commencera sur cette page à 20 heures.