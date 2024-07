Résultat des législatives 2024 à Pédernec (22540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La coalition de gauche a fait 56,46% au second tour il y a deux ans Une autre question qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après l'accord des partis autour du Nouveau Front populaire avant le premier tour. L'ensemble a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle de la France dimanche dernier, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 29,42% des votes à Pédernec. Une somme à affiner néanmoins avec les 26,86% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Reste désormais à savoir si la gauche égalera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 56,46% à l'époque.

20:58 - Le RN a vivement progressé à Pédernec en 2 ans La montée du RN aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme progression. Il y a donc des raisons de penser que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les résultats des législatives 2022 pour Pédernec ? Le nombre de bulletins glanés par la formation politique de Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections des députés 2024 localement, comme dans le reste de la France. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois toutes ses chances de gagner ce scrutin localement. A l'époque, aux législatives, le RN, trébuchait en revanche au premier tour dans la ville de Pédernec, obtenant 15,43% des votes sur place, contre 26,86% pour Murielle Lepvraud (LFI-PS-PC-EELV). Au second tour,c'est encore Murielle Lepvraud qui va cumuler le plus de suffrages, avec 56,46% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,54%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN à ce stade Selon les enquêtes communiquées depuis le premier tour, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait susceptible de rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron préserveraient entre 95 et 125 députés. Il convient cependant de tenir compte des spécificités électorales des territoires. Noël Lude (Rassemblement National) a engrangé 37,75% des voix à Pédernec dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour des législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Murielle Lepvraud (Union de la gauche) et Cyril Jobic (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 29,42% et 28,19% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Noël Lude rassemblant cette fois 34,3%, devant Murielle Lepvraud avec 31,03% et Cyril Jobic avec 30,56%.

19:21 - Participation aux élections législatives 2024 à Pédernec : une hausse par rapport aux européennes ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Comme noté dans la précédente publication, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives à Pédernec a été de 26,39%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, sur les 1 489 personnes en âge de voter à Pédernec, 41,1% avaient effectivement refusé de se rendre à leur bureau de vote. L'abstention était de 44,71% pour les élections européennes de 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation peut-elle descendre lors du second tour des législatives à Pédernec ? À Pédernec, l'abstention est immanquablement l'une des clés des législatives. Le taux de votants à Pédernec pour le 1er tour des élections législatives 2024 était de 73,61%, dimanche dernier. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,86% au premier tour. Au second tour, 52,2% des votants ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Pédernec aujourd'hui ? Lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 456 personnes en âge de voter au sein de la commune, 79,46% s'étaient rendues aux urnes, contre un taux de participation de 77,66% au deuxième tour, soit 1 130 personnes. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Pédernec ?

17:29 - Pédernec : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le profil socio-économique de Pédernec façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 34% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,16%. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (21,46%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 754 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,08%) révèle la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (9,79%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Pédernec mettent en avant une diversité de qualifications, avec 27,74% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.