Résultat des législatives 2024 à Plouaret (22420) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Quels pourraient être les reports des voix pour la gauche à Plouaret ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être décuplée ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Plouaret, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 32,79% des votes dans la localité. Un score en progression par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus). On saura ce soir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 56,87% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a vigoureusement progressé à Plouaret Le nombre de bulletins du RN sera très observé au niveau local pour ces élections. Alors qu'au niveau de la France, les scores du Rassemblement national ont atteint plus de 33% des voix au scrutin législatif fin juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives précédentes, la progression locale apparaît encore plus forte. Le parti frontiste a en effet déjà glané 16 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que montrent les résultats des législatives 2022 pour Plouaret ? Le score en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection des députés 2024 localement. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a la possibilité de l'emporter. Les législatives de l'époque à Plouaret ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 19,02% dans la commune, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale rassembleront 31,03% des voix. A l'issue du second round,c'est encore Murielle Lepvraud qui remportera le plus de suffrages, avec 56,87% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 43,13%.

20:05 - Noël Lude (Rassemblement National) déjà en avance avec 35,05% à Plouaret aux législatives Noël Lude (Rassemblement National) a réuni 35,05% des votes à Plouaret le 30 juin, à l'occasion du premier tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de précéder Murielle Lepvraud (Nouveau Front populaire) et Cyril Jobic (Ensemble pour la République) avec respectivement 32,79% et 28,26% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Noël Lude glanant cette fois 34,3%, devant Murielle Lepvraud avec 31,03% et Cyril Jobic avec 30,56%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Plouaret aux dernières élections En attendant les résultats définitifs, que révèlent l'abstention de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? En comparaison des européennes de ce printemps, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Plouaret s'est réduite, atteignant 23,3%. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, 38,58% des personnes en âge de participer à une élection à Plouaret avaient en effet boudé les urnes. L'abstention était de 40,36% pour les européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a une semaine. Elle représentait 25,9% à midi et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation est attendue autant que les résultats des législatives 2024 à Plouaret Le taux de participation constitue sans nul doute un critère fort des élections législatives. 23,3% des électeurs de Plouaret se sont abstenus lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 41,18% au premier tour et 42,91% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Plouaret ? Lors du second tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 19,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 17,31% au premier tour.

17:29 - Plouaret : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les données démographiques et socio-économiques de Plouaret révèlent des tendances claires qui pourraient se répercuter sur le résultat des élections législatives. Avec une densité de population de 71 hab/km² et 37,43% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 13,25% peut avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (68,21%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 017 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,64%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en CDD (11,17%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Plouaret mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 39,29% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.