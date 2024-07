Résultat des législatives 2024 à Plouguernével (22110) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont trancher les supporters de gauche à Plouguernével ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors du second tour de ces législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont plus de 28% des votes qu'a réunis l'ensemble au niveau national, contre 25,66% pour la Nupes en 2022. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 26,93% des bulletins à Plouguernével. Une somme à compléter néanmoins avec les 16,24% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Une évolution impressionnante du Rassemblement national à Plouguernével La part des électeurs de la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera un point d'observation clé pour ces élections au niveau local. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du parti de Jordan Bardella ont culminé à plus de 30% des suffrages aux élections législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble encore plus forte. Le mouvement frontiste a en effet déjà récupéré 24 points sur place entre 2022 et 2024. Une étape de plus pourrait être atteinte ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel verdict final à Plouguernével pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Reste maintenant à déterminer si la tendance au deuxième tour sera comparable ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Alain Guéguen (Divers gauche) l'emportait au premier tour dans la commune de Plouguernével, récoltant 50,13% des votes sur place. Plouguernével choisira en revanche Yannick Kerlogot (LREM) au second tour, finalement en tête localement avec 51,86%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,14%.

20:05 - Qu'avait dit le scrutin dimanche dernier à Plouguernével ? D'après les projections des instituts dévoilées dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella pourrait gagner pas loin de 250 sièges à l'issue du second tour des législatives. L'union de La France insoumise, du Parti socialiste, d'Europe Ecologie et du Parti communiste devrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient garder entre 95 et 125 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les caractéristiques locales. Avec 36,42% des votes, Cyril Jobic (Ensemble pour la République) a pris les devants à Plouguernével, le 30 juin à l'occasion du premier round de l'élection législative. En seconde place, Noël Lude (Rassemblement National) captait 32,78%. De son côté, Murielle Lepvraud (Union de la gauche) récupérait 26,93% des votants. Les votants de la commune n'avaient pas choisi les bulletins de la même sensibilité politique que ceux de la 4ème circonscription des Côtes-d'Armor, puisque Noël Lude y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 34,3% devant Murielle Lepvraud avec 31,03% et Cyril Jobic avec 30,56%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Plouguernével : quelle évolution ? Pour comprendre le vote des citoyens de cette ville, il faut également analyser les résultats des précédents rendez-vous électoraux. À Plouguernével, le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 a été de 74,59%, surpassant celui des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 61,09% des inscrits sur les listes électorales de Plouguernével (22) avaient effectivement pris part au vote. La participation était de 56,22% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre clé de ces législatives 2024 à Plouguernével À Plouguernével, l'un des critères essentiels des élections législatives est incontestablement le taux de participation. L'abstention pour le premier tour des élections législatives 2024 à Plouguernével a atteint 25,41%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 22,21% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec une abstention de 20,79% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 38,1% au premier tour. Au second tour, 42,78% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Plouguernével ce soir ?

17:29 - Plouguernével : démographie et socio-économie impactent les législatives Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Plouguernével, les citoyens se regroupent pour choisir leur député. Avec une population de 1 605 habitants répartis dans 1 013 logements, cette ville présente une densité de 41 habitants/km². Avec 67 entreprises, Plouguernével est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une automobile (71,37%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 43,95% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 29,17% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 355,16 €, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Pour conclure, à Plouguernével, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.