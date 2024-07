Résultat des législatives 2024 à Plouisy (22200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - À Plouisy, que vont choisir les supporters de gauche ? Une autre source de doute qui enveloppe ces élections de 2024 sera celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a obtenu 28,06% des voix au niveau national dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Plouisy, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 31,55% des votes dans la commune. Une évolution de 4 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a fortement avancé à Plouisy Le nombre d'électeurs séduits par la formation incarnée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés pour cette élection des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été récupérés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Une étape de plus devrait être atteinte ce 7 juillet au soir.

20:29 - Quel avait été le verdict des législatives en 2022 à Plouisy ? Il s'agit maintenant de découvrir si l'évolution des scores au second tour sera comparable à celle de 2022 ou non. Avec 28,41% à Plouisy, le binôme LREM était également placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives il y a deux ans. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Plouisy optera en revanche pour Murielle Lepvraud (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au second tour, finalement en tête localement avec 54,09%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,91%.

20:05 - Cyril Jobic (Ensemble !) devant ses concurrents lors de la législative à Plouisy Cyril Jobic (Ensemble !) a rassemblé 32,96% des votes à Plouisy dimanche 30 juin, pour le premier round de la législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Noël Lude (Rassemblement National) et Murielle Lepvraud (Union de la gauche) avec 31,92% et 31,55% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la municipalité, puisque c'est Noël Lude qui s'y taillait la part du lion, avec 34,3% devant Murielle Lepvraud avec 31,03% et Cyril Jobic avec 30,56%.

19:21 - Participation à Plouisy : un sursaut par rapport aux élections européennes Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Comme spécifié dans le précédent post, la participation au premier round des élections législatives à Plouisy a été de 71,6%, plus forte que celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 1 545 personnes aptes à voter à Plouisy s'étaient en effet rendues dans l'isoloir (soit 56,44%), à comparer avec une participation de 57,88% en 2019. En proportion, au niveau de la France, le taux de participation aux élections européennes 2024 atteignait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Plouisy, quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives ? Le taux d'abstention constitue à n'en pas douter un facteur essentiel des législatives. La participation au premier tour des élections législatives 2024 à Plouisy s'élevait à 71,6%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,55% au premier tour. Au deuxième tour, 55,8% des électeurs se sont déplacés. Pour le second tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 77,13% dans la commune. Le taux de participation était de 80,74% au premier tour, ce qui représentait 1 220 personnes.

17:29 - Analyse socio-économique de Plouisy : perspectives électorales Dans la commune de Plouisy, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des élections législatives ? La répartition par âge pourrait agir sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la localité, 17,23% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 8,14% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,36%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 808 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,40%) met en lumière des besoins de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (10,42%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Plouisy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 16,85% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'éducation et l'emploi.