Résultat des législatives 2024 à Saint-Agathon (22200) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Agathon, quels seront les reports des voix de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Agathon, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 26,8% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - La fulgurante progression du RN à Saint-Agathon en 2 ans Le score obtenu par le Rassemblement national sera une des clés pour cette élection du Parlement à l'échelle locale. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau de la commune entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. De quoi entrevoir une implantation durable du parti sur place, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives en 2022 à Saint-Agathon ? Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives sera ainsi très instructif. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Agathon, comptant 14,1%des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 29,39% des voix. A l'issue du second tour,c'est en revanche Murielle Lepvraud (Nupes) qui va cumuler le plus de voix, avec 54,07% sur la seule circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,93%.

20:05 - Noël Lude (Rassemblement National) déjà en avance avec 34,99% à Saint-Agathon aux législatives Avec 34,99% des suffrages, Noël Lude (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Agathon, le 30 juin dernier lors du 1er tour des élections législatives. Cyril Jobic (Ensemble !) et Murielle Lepvraud (Nouveau Front populaire) suivaient en recevant 34,41% et 26,8% des votants à l'échelle de la ville. C'est aussi Noël Lude qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 34,3%, devant Murielle Lepvraud avec 31,03% et Cyril Jobic avec 30,56%.

19:21 - Et que dire des élections européennes à Saint-Agathon au niveau de l'abstention ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune. Comme spécifié dans le précédent message, la participation lors du 1er round des législatives à Saint-Agathon a été de 73,31%, plus importante que celle des dernières élections européennes. Lors du scrutin européen de début juin, 1 720 personnes en âge de voter à Saint-Agathon avaient en effet pris part au scrutin (soit 55,41%), contre une participation de 52,75% pour les élections européennes de 2019. En proportion, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation peut-elle baisser au second tour des législatives 2024 à Saint-Agathon ? La participation est immanquablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la commune, 26,69% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 49,97% au premier tour et 48,6% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Agathon ce soir ? Lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 715 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 22,16% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 21,88% au second tour.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Saint-Agathon Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Saint-Agathon, les citoyens se réunissent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Dotée de 1 024 logements pour 2 236 habitants, la densité de la ville est de 154 hab par km². Avec 180 entreprises, Saint-Agathon offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (14,16%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 35,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,12%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 567 €/an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Saint-Agathon contribue à construire l'avenir de la France.