Résultat des législatives 2024 à Bourbriac (22390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire font envie Avec plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale à l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que la Nupes. Un score qui pourrait lui permettre de titiller le RN au second tour. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,08% des voix à Bourbriac. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 26,17% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - 23 points grattés en 2 ans par le RN à Bourbriac Le résultat de la formation de Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour ces élections de l'Assemblée nationale au niveau local, comme dans le reste de la France. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 23 points à Bourbriac entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il y a donc des raisons de penser que le RN soit vainqueur à Bourbriac ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Bourbriac Le score en faveur du Rassemblement national sera ainsi une des clés localement pour le second tour de cette législative. A l'inverse de l'expérience de 2022, le parti frontiste a cette fois l'espoir de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN ne convainquait pas en revanche à Bourbriac il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,69% au premier tour, contre 27,04% pour Yannick Kerlogot (LREM). Bourbriac se tournera en revanche vers Murielle Lepvraud (LFI-PS-PC-EELV) au second tour, finalement en tête localement avec 53,40%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,60%.

20:05 - Le RN en tête des législatives 2024 à Bourbriac A en croire les projections en nombre de sièges communiquées à la fin de la campagne, l'alliance RN-LR serait en mesure de gagner entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance des partis de gauche devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats de la majorité pourraient préserver une centaine de sièges. Il faudra bien sûr tenir compte des particularismes locaux. Avec 37,23% des suffrages, Noël Lude (Rassemblement National) a pris la tête à Bourbriac, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er round des élections législatives. En deuxième place, Cyril Jobic (Ensemble !) décrochait 29,52%. Murielle Lepvraud (Nouveau Front populaire) recueillait 29,08% des électeurs. C'est aussi Noël Lude qui achevait ce premier tour sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 34,3%, devant Murielle Lepvraud avec 31,03% et Cyril Jobic avec 30,56%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Bourbriac ? Afin de se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Bourbriac a été de 31,52%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, parmi les 1 714 personnes en âge de voter à Bourbriac, 48,13% avaient effectivement déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 50,41% il y a 5 ans. Pour comparer, au niveau du pays, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 68,48% de participation lors de la première manche des élections législatives 2024 à Bourbriac À Bourbriac, l'un des critères principaux de ces législatives 2024 est indiscutablement le niveau de participation. Dans la localité, le pourcentage d'abstention lors du premier tour des élections législatives 2024 était de 31,52%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 51,58% au premier tour. Au deuxième tour, 50,35% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Il y a 2 ans, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 698 personnes en âge de voter dans la localité, 21,32% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 24,25% au second tour. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Bourbriac.

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Bourbriac Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers Bourbriac, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 8,93% d'agriculteurs pour 2 126 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 120 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social comprend 586 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (65,08%) montre l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,77% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 38,91% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 328,03 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Bourbriac, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'intégration, rejoignent celles de la France dans son ensemble.