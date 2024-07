Résultat des législatives 2024 à Pommerit-le-Vicomte (22200) – 2e tour [PUBLIE]

L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou aller vers une autre candidature ? L'attelage a glané un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,21% des suffrages à Pommerit-le-Vicomte. Une progression en comparaison des 24,9% de la Nupes au premier tour en 2022.

L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il y a donc des raisons de penser que le RN finisse vainqueur à Pommerit-le-Vicomte ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

17:29 - Élections législatives à Pommerit-le-Vicomte : impact de la démographie et de l'économie locale

Comment la population de Pommerit-le-Vicomte peut-elle influencer le résultat des élections législatives ? Dans la commune, 16,01% des résidents sont âgés de 14 ans et moins, et 35,36% ont plus de 60 ans. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (23,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 770 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,14%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,09%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Pommerit-le-Vicomte mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,75% des habitants titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.