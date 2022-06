Résultat de la législative à Callian : en direct

12/06/22 11:21

12 candidats sont sur la ligne de départ dans l'unique circonscription de Callian ce 12 juin 2022, pour le premier tour des élections législatives 2022. Un niveau de prétendants au-dessus de celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 2683 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 3 bureaux de vote et sélectionner un candidat lors de cette 1re étape.

Quel postulant à l'hémicycle les habitants de Callian fixeront-ils en pole position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ? Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Durant la présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 32.3% des voix au premier tour à Callian, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président de la République et celui qui joua le rôle de troisième homme de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 22.2% et 15.2% des votes. Au second tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Callian gratifiée de 59.2% des voix, abandonnant par conséquent à Emmanuel Macron 40.8% des voix.