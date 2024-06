Résultat des législatives à Brue-Auriac : l'élection 2024 en direct

En direct

16:31 - Quel était le résultat des européennes à Brue-Auriac le 9 juin dernier ? Revenir quelques semaines en arrière peut sembler plus pertinent encore, au moment d'analyser le scrutin de ce 30 juin. Car le résultat qui s'est imposé lors des élections il y a quelques jours résonne encore dans les têtes. Le 9 juin en effet, à Brue-Auriac, la liste du RN, avec Jordan Bardella à sa tête, l'a emporté, avec 40,17% des suffrages contre Raphaël Glucksmann à 11,86% et Valérie Hayer à 11,36%. Ce sont ainsi 237 habitants qui se sont tournés vers elle dans la localité.

14:32 - Le résultat de la dernière présidentielle, un marqueur aussi à Brue-Auriac C'est probablement l'élection à la présidence de la République qui nous en apprend le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. Il faut retenir que le Rassemblement national avait récolté au premier tour un meilleur score aux législatives 2022 à Brue-Auriac que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. Elle avait accumulé 32,01% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, obtenant chacun 19,39% et 19,04%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 57,53% contre 42,47%).

12:32 - Un RN déjà favori au premier tour A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives2024 sera très observé. Le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Brue-Auriac lors des législatives 2022. On retrouvait en effet Philippe Schreck au sommet au premier tour, avec 32,02% dans la cité, qui votait pour la 8ème circonscription du Var. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans le secteur, avec 54,97%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 45,03%.

11:02 - Les défis socio-économiques de Brue-Auriac et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Brue-Auriac, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Avec une population de 1 436 habitants répartis dans 769 logements, ce village présente une densité de 35 hab/km². Ses 130 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 430 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le village, 18,54% des résidents sont des enfants, et 5,21% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 31,98% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 41,86% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 300,79 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. À Brue-Auriac, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

09:32 - Coup d'envoi des législatives à Brue-Auriac : l'abstention en question À Brue-Auriac (83119), le niveau d'abstention constituera l'un des facteurs décisifs de ces élections législatives 2024. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,81% au premier tour et seulement 46,01% au deuxième tour. En comparaison, au niveau national, la participation aux législatives 2022 représentait 47,5% au premier tour et seulement 46,2% au second tour, c'était presque un record. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 81,38% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,4% au second tour, ce qui représentait 848 personnes.