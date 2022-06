Résultat de la législative à Campénéac : 2e tour en direct

Le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint 18,44% des voix au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Campénéac. Ce premier résultat est néanmoins à évaluer au regard des suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 17,34%, 4,01%, 1,37% et 0,68% en avril. Voilà qui donnait un point de départ théorique de 23,4% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Campénéac.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Campénéac ?

A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 députés. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient préserver entre 40 et 65 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Campénéac. Les candidats Régionaliste ont accumulé 45,49% des voix le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour des législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National les suivent grâce à respectivement 18,44% et 16,71% des suffrages.