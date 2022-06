En direct

20:05 - Quel résultat aux législatives de Campénéac pour la coalition insoumise ? Dans les 2 bureaux de vote de Campénéac, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le député de Marseille avait enregistré 17,34% des suffrages en avril dernier dans la cité. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce dimanche dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,01% et 1,37% au premier tour de la présidentielle. Soit un total espéré de 22,72% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Campénéac ? Emmanuel Macron avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle à Campénéac avec 30,06% des votes, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait en deuxième position à 29,8%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,34% et Éric Zemmour à 5,64%. Par contre à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront peut-être remettre en question la donne et donc le résultat des législatives à Campénéac au 1er tour, même s'il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a vu son score bondir très près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%.

14:30 - À Campénéac, le chiffre clé de ces législatives 2022 reste l'abstention À Campénéac, l'un des facteurs importants des législatives 2022 sera sans nul doute le taux de participation. Le conflit militaire entre la Russie et l'Ukraine serait capable de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Campénéac (56800). Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 18,22% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 18,56% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

11:30 - Quel était le taux de la participation à Campénéac en 2017 ?