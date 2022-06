Résultat de la législative à Capbreton : en direct

En direct

17:15 - À Capbreton, des sondages tout aussi révélateurs ? Avec 30,72% des suffrages exprimés, au 1er tour à Capbreton, Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à la dernière élection suprême. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 20,32%, au-dessus de Marine Le Pen à 16,12% et Éric Zemmour à 8,28%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, Marine Le Pen à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les mouvements nationaux des dernières semaines boulverseront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des spécificités locales. Pour rappel la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les sondages avant la trêve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN a passé la barre des 19%.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives 2022 à Capbreton reste l'abstention Le taux de participation sera incontestablement l'un des critères principaux des législatives à Capbreton. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 26,11% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 22,57% au premier tour. L'inflation et son impact sur le moral des Français pourraient entre autres détourner l'attention des habitants de Capbreton de leur devoir civique.

11:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Capbreton aux législatives ? Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces législatives ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté ordinairement les citoyens de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? En 2017, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation avait atteint 52,4% au premier tour des électeurs de Capbreton, à comparer avec un taux de participation de 43,37% pour le tour deux.