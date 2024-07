Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Marsacq (40230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 28,88% pour les forces de gauche à Saint-Jean-de-Marsacq L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront attirés par le Front populaire ? La réponse à cette question sera un marqueur de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des suffrages au niveau du pays dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Jean-de-Marsacq, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,88% des votes dans la commune. Une percée à comparer néanmoins avec les 30,28% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (17,16% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,45% pour Yannick Jadot, 2,37% pour Fabien Roussel et 1,9% pour Anne Hidalgo). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à faire mieux ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 50,57% à l'époque.

20:58 - Vers une nouvelle surprise du Rassemblement national aux législatives à Saint-Jean-de-Marsacq ? La part des électeurs en faveur de la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera un enseignement majeur pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 au niveau local. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire une nouvelle poussée à Saint-Jean-de-Marsacq ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 14 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.

20:29 - Que peuvent dire les tendances des législatives 2022 pour Saint-Jean-de-Marsacq ? Le nombre de bulletins glanés par le RN sera ainsi l'enseignement majeur localement pour le second tour de cette élection du Parlement 2024. A l'inverse de la législative de 2022, le parti frontiste a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des législatives à l'époque, le Rassemblement national, ratait en revanche la marche au premier tour dans la commune de Saint-Jean-de-Marsacq, obtenant 19,09% des suffrages sur place, contre 30,44% pour Lionel Causse (Ensemble ! - Majorité présidentielle). Il en ira de même au second tour, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale finir gagnant, avec 50,57%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 49,43%.

20:05 - Quel score à Saint-Jean-de-Marsacq pour le Rassemblement national aux législatives 2024 ? Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) a raflé 33,93% des votes à Saint-Jean-de-Marsacq dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round de l'élection législative. Un score qui lui a permis de devancer Jean-Marc Lespade (Front populaire) et Lionel Causse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) avec respectivement 28,88% et 28,43% des électeurs. Ludovic Biesbrouck était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Landes dans son ensemble, avec cette fois 32,6%, devant Lionel Causse avec 30,05% et Jean-Marc Lespade avec 28,43%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport aux européennes à Saint-Jean-de-Marsacq ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette commune lors des consultations démocratiques passées ? Le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Jean-de-Marsacq a été de 30,67%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, sur les 1 340 personnes en âge de voter à Saint-Jean-de-Marsacq, 46,57% avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 43,35% il y a 5 ans. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Saint-Jean-de-Marsacq, les chiffres de l'abstention lors du second tour seront un élément essentiel Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du deuxième tour des élections législatives à Saint-Jean-de-Marsacq ? L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Marsacq était de 30,67%. Pour mémoire, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,3% au premier tour et 48,11% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Saint-Jean-de-Marsacq ? Au premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 284 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 15,89% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 19,46% au deuxième tour.

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Jean-de-Marsacq : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Saint-Jean-de-Marsacq, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Dotée de 830 logements pour 1 779 habitants, la densité de la ville est de 57 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 126 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 020 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,69%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 31,49% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Au sein de cette diversité sociale, 48,37% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 280,42 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Finalement, Saint-Jean-de-Marsacq incarne les défis et les aspirations de la France contemporaine.