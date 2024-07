Résultat des législatives 2024 à Mées (40990) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Mées, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé en vol, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Et surtout, combien va en attirer le Front populaire ? Plus encore qu'il y a une semaine, cette bascule va immanquablement influencer ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'attelage a réuni un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle de la France dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,15% des bulletins à Mées. Une performance à affiner néanmoins avec les 26,76% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 21 points à Mées Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle du pays, les scores du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux législatives fin juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la dynamique locale apparaît bien plus puissante. Le parti lepéniste a en effet déjà gagné 21 points sur place entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut donc penser que le RN sera vainqueur à Mées ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La majorité vainqueur aux législatives il y a deux ans à Mées Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans de nombreuses autres villes. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Mées, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les législatives de l'époque à Mées ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui obtiendra 18,37% dans la commune, alors que les candidats La République en Marche cumuleront 33,29% des voix. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Lionel Causse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au sommet localement, avec 54,96%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,04%.

20:05 - Quel verdict à Mées pour le Rassemblement national ce dimanche ? Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) a engrangé 39,97% des voix à Mées dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er round des élections législatives. Un résultat qui lui a permis d'arriver devant Lionel Causse (Ensemble pour la République) et Jean-Marc Lespade (Front populaire) avec respectivement 28,72% et 22,15% des votants. Ludovic Biesbrouck était aussi en tête dans la 2ème circonscription des Landes dans son ensemble, avec cette fois 32,6%, devant Lionel Causse avec 30,05% et Jean-Marc Lespade avec 28,43%.

19:21 - Analyse comparative de la participation à Mées aux dernières élections L'analyse des dernières consultations démocratiques est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Dimanche dernier, 25,19% des électeurs de Mées n'ont pas voté au 1er tour des élections législatives 2024, un chiffre inférieur de 18 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 43,78% des électeurs de Mées avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 44,86% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle se chiffrait à 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - À Mées, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives 2024 ? L'un des facteurs déterminants de ces législatives 2024 est immanquablement le niveau de participation. Le taux de participation à Mées s'élevait à 74,81% pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,73% au premier tour et 50,63% au second tour. Lors du deuxième tour de la présidentielle, 80,42% des personnes aptes à voter dans la commune avaient participé à l'élection, contre un taux de participation de 82,25% au premier tour, soit 1 293 personnes. Les efforts pour contrer l'extrême-droite sont par exemple susceptibles de modifier la stratégie de vote des citoyens de Mées.

17:29 - Mées et législatives : démographie, économie et choix électoraux Quel portrait faire de Mées, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec une population de 1 904 habitants répartis dans 869 logements, cette commune présente une densité de 116 habitants/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 154 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 125 foyers fiscaux. Dans la commune, 17,11% des résidents sont des enfants, et 8,42% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 42,12% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 52,6% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 138,02 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. Mées manifeste la vigueur et l'authenticité d'un pays en pleine transformation.