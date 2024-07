Résultat des législatives 2024 à Saint-Paul-lès-Dax : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Saint-Paul-lès-Dax : impact de la démographie et de l'économie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Saint-Paul-lès-Dax émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 14 317 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 960 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans l'agglomération, 28% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 34,86% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La présence de 625 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 6,48%, contribue à son multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,72%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2071,37 €/mois. En résumé, Saint-Paul-lès-Dax incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.