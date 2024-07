Résultat des législatives 2024 à Soustons : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Soustons : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Soustons révèlent des tendances claires susceptibles d'influer sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de 24% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 13,73%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de foyers possédant au moins une automobile (55,93%) souligne le poids des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 4 018 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,06%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (11,56%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un pourcentage de résidences secondaires de 35,99%, comme à Soustons, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.