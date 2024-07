Résultat des législatives 2024 à Saint-André-de-Seignanx (40390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-André-de-Seignanx, quels seront les reports des voix de la gauche ? L'autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 est celle du choix des électeurs de gauche après l'arrivée du Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a réuni 28,06% des votes au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-André-de-Seignanx, le binôme Front populaire a pour sa part glané 24,05% des votes dans la commune. Une percée à affiner néanmoins avec les 27,15% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - 16 points arrachés en 2 ans par le RN à Saint-André-de-Seignanx A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation dirigée par Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera très analysé. L'avancée du parti, qui se monte déjà à 16 points à Saint-André-de-Seignanx entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc possible, si les reports de voix sont favorables, que le RN soit vainqueur à Saint-André-de-Seignanx ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat des macronistes de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera en conséquence scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a ses chances de l'emporter. Les législatives de l'époque à Saint-André-de-Seignanx ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 24,1% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 30,19% des voix. Sur la commune de Saint-André-de-Seignanx, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera choisie au cours du second tour, avec 51,06% contre 48,94% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale. Une victoire, donc, pour Lionel Causse dans la localité.

20:05 - Le RN en pôle position des législatives 2024 à Saint-André-de-Seignanx D'après les projections finales dévoilées entre les deux tours, l'extrême droite pourrait s'arroger entre 210 et 250 sièges au terme du second tour des élections législatives. L'alliance de La France insoumise, du Parti socialiste et leurs alliés pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats suivant toujours Emmanuel Macron maintiendraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Le 30 juin, les citoyens de Saint-André-de-Seignanx ont plébiscité Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 40,72% des votes. En 2e place, Lionel Causse (Ensemble !) obtenait 26,14%. Jean-Marc Lespade (Nouveau Front populaire) captait 24,05% des électeurs. C'est aussi Ludovic Biesbrouck qui terminait sur la première marche dans la 2ème circonscription des Landes dans son ensemble, avec cette fois 32,6%, devant Lionel Causse avec 30,05% et Jean-Marc Lespade avec 28,43%.

19:21 - Participation à Saint-André-de-Seignanx : un sursaut par rapport aux européennes Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette ville, il faut également analyser les résultats des précédents scrutins électoraux. Le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-André-de-Seignanx était de 24,93%, moins haut de 17 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, 41,45% des personnes habilitées à voter à Saint-André-de-Seignanx avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 44,31% en 2019. Pour comparer, à l'échelle nationale, le taux d'abstention aux européennes 2024 se chiffrait à 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Saint-André-de-Seignanx, l'abstention va-t-elle augmenter lors du 2e tour des législatives ? À Saint-André-de-Seignanx, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est immanquablement l'ampleur de l'abstention. Dans la localité, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 était de 24,93%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,28% au premier tour. Au second tour, 47,42% des électeurs ne se sont pas déplacés. Lors du second tour de la présidentielle, 18,58% des électeurs dans la localité avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 16,07% au premier tour. Les populations des communes de grandes tailles votent fréquemment moins que dans les petites, la tendance peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-André-de-Seignanx ?

17:29 - Saint-André-de-Seignanx : démographie et socio-économie impactent les législatives Dans la ville de Saint-André-de-Seignanx, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des législatives. Dans la commune, 31% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 4,92% sont des personnes âgées. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (16,17%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 745 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (7,42%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,22%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Saint-André-de-Seignanx mettent en relief une diversité de qualifications, avec 19,3% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.