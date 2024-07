Résultat des législatives 2024 à Angresse (40150) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Angresse, quels seront les reports des voix de la gauche ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 a marqué le bilan du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui place la gauche dans les favoris de ce second tour dans les urnes. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,4% des suffrages à Angresse. Une somme à comparer néanmoins avec les 27,32% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national à Angresse lors des législatives ? Le nombre de bulletins glanés par la formation menée par Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour ces élections des députés à l'échelle locale. En regardant la progression du RN qui ressort des dernières élections au niveau national, soit environ quinze points de plus pour le parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà long. La part d'électeurs conquis par le mouvement à Angresse s'élève par ailleurs à 15 points depuis 2022 jusqu'à ce mois de juin 2024. Assez pour annoncer une installation durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Ce premier verdict est logiquement à mettre en face de l'issue trouvée en 2022. Au premier tour des législatives à l'époque, Angresse, déjà couverte par la 2ème circonscription des Landes, avait également vu le binôme LREM l'emporter avec 35,42%, alors que le Rassemblement national, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 15,29%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Lionel Causse (Ensemble !) au sommet localement, avec 53,40%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,60%.

20:05 - Les chiffres avant le deuxième tour, un signe pour les législatives 2024 à Angresse Avec 31,44% des suffrages, Lionel Causse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) a pris la pôle position à Angresse, dimanche 30 juin dernier lors du 1er round de l'élection législative. Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) captait 30,94%. Jean-Marc Lespade (Front populaire) glanait 26,4% des électeurs. C'est en revanche Ludovic Biesbrouck qui arrivait en première place, concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, avec cette fois 32,6% devant Lionel Causse avec 30,05% et Jean-Marc Lespade avec 28,43%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Angresse ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Comme noté dans le précédent post, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives à Angresse était de 29,04%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Lors du dernier scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 47,0% au sein d'Angresse (40). Le taux d'abstention était de 48,42% pour le scrutin européen de 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Quelle sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Angresse ? L'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 est immanquablement le taux de participation. Dans la ville, 29,04% des électeurs se sont abstenus dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 53,75% au premier tour et 52,88% au deuxième tour. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 692 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 20,57% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 23,17% au deuxième tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs d'Angresse (40150).

17:29 - Comment la composition démographique d'Angresse façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire d'Angresse, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 2 207 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 295 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 695 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,79%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 28,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,88% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 857,41 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, Angresse incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.