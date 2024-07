Résultat des législatives 2024 à Magescq (40140) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les supporters de la gauche à Magescq ? Quelle part de voix ira au Nouveau Front populaire, représentant la France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste, Europe-Ecologie et d'autres, et donné de plus en plus plus proche du RN par les sondeurs lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins obtenus à l'échelle de l'Hexagone sont porteurs. Au cours du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 24,42% des voix à Magescq. Un score qui est resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (24,58%).

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 19 points à Magescq Le résultat des législatives au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. Ce sont déjà 19 points qui ont ainsi été glanés par le RN au niveau de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. On peut donc imaginer que le RN soit vainqueur à Magescq ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Ensemble vainqueur aux législatives il y a deux ans à Magescq A l'échelle locale, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces élections législatives sera en conséquence très scruté. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être l'espoir de gagner. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Magescq il y a deux ans, lors des élections législatives, avec 19,6% au premier tour, contre 32,20% pour Lionel Causse (La République en Marche). Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Lionel Causse (La République en Marche) finalement en tête localement, avec 52,07%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,93%.

20:05 - Quel résultat pour le RN ce dimanche soir à Magescq ? Ludovic Biesbrouck (Rassemblement National) a accumulé 38,46% des voix à Magescq le 30 juin, lors du premier round des législatives. En 2e position, Lionel Causse (Ensemble ! - Majorité présidentielle) décrochait 27,47%. Jean-Marc Lespade (Union de la gauche) décrochait 24,42% des électeurs. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Ludovic Biesbrouck accumulant cette fois 32,6%, devant Lionel Causse avec 30,05% et Jean-Marc Lespade avec 28,43%.

19:21 - Etude comparative de la participation à Magescq lors des derniers scrutins L'observation des résultats des dernières consultations politiques permet de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. En comparaison des européennes de ce printemps, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Magescq s'est réduite, atteignant 25,28%. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux d'abstention représentait effectivement 40,66% des électeurs de Magescq, à comparer avec un taux d'abstention de 43,17% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau national, le taux d'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter lors du second tour des législatives 2024 à Magescq ? À Magescq, l'une des clés des législatives est sans nul doute l'étendue de la participation. Magescq a atteint une participation de 74,72%, dimanche, au 1er tour des élections législatives 2024. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, 80,75% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 84,44% au premier tour, ce qui représentait 1 482 personnes. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 55,27% au premier tour et 55,44% au deuxième tour. Quelle sera la participation à Magescq ce soir ?

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Magescq Dans les rues de Magescq, le scrutin est en cours. Dotée de 1 214 logements pour 2 493 habitants, la densité de la commune est de 26 habitants/km². Ses 189 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 20,24% des résidents sont des enfants, et 6,41% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 31,89% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,55%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2070,18 €/mois. À Magescq, les intérêts locaux se mêlent aux objectifs français.