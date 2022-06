Résultat de la législative à Carentoir : 2e tour en direct

17:31 - Quel dénouement pour le second tour des législatives à Carentoir ?

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national devrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient néanmoins de tenir compte des particularités locales, comme par exemple à Carentoir. Les candidats Régionaliste ont obtenu 38,81% des voix au soir du 1er round de la législative dimanche 12 juin. Les candidats Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramassent dans l'ordre 18,68% et 17,56% des suffrages.