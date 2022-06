Résultat des législatives à Carentoir - Election 2022 (56910) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Carentoir

Le résultat des élections législatives 2022 à Carentoir est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Morbihan

Le ministère de l'Intérieur a proclamé le résultat de l'élection législative à Carentoir. Le candidat Régionaliste arrache la première place chez les 2506 citoyens votant dans la 4ème circonscription du Morbihan et résidant à Carentoir. Les citoyens des 85 autres communes appartenant à la 4ème circonscription du Morbihan voteront-ils comme ceux de Carentoir ? Paul Molac a réuni 38% des suffrages à l'échelle de la localité. Il est suivi par Florent de Kersauson (Rassemblement National) et Rozenn Guegan (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui obtiennent 19% et 18% des votes. Le taux de participation s'élève à 50% des habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune à l'échelle de cette circonscription, ce qui représente 1 261 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Carentoir Paul Molac Régionaliste 37,65% 38,41% Rozenn Guegan Ensemble ! (Majorité présidentielle) 18,26% 17,56% Lhea Le Flecher Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,20% 17,24% Florent de Kersauson Rassemblement National 16,12% 18,68% Sophie Regnier Reconquête ! 3,04% 2,81% Maria Louro Union des Démocrates et des Indépendants 2,22% 2,00% Khaled Mamar Ecologistes 1,17% 0,80% Isabelle Decuypere Droite souverainiste 1,15% 0,80% Béatrice Marin Ecologistes 0,73% 0,80% Jean-Marc Clodic Divers gauche 0,58% 0,32% Patrice Crunil Divers extrême gauche 0,55% 0,16% Béatrice Laigre Régionaliste 0,31% 0,40% Louise Tonye Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Carentoir Taux de participation 52,82% 50,32% Taux d'abstention 47,18% 49,68% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,98% 0,48% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,45% 0,63% Nombre de votants 59 011 1 261

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Carentoir sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:36 - Quel verdict pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon à Carentoir ? Les inscrits de Carentoir avaient donné 16,47% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le dimanche 10 avril, pour le 1er round de la dernière présidentielle 2022. Mais il faut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,13% et 1,06% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 20,66% à Carentoir pour ce premier tour. 16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Carentoir ? À Carentoir, Emmanuel Macron finissait à la tête du vote de la dernière élection avec 31,93% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 27,31%, puis, avec 16,47%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,63%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des ultimes semaines chambouleront peut-être ce tableau lors des législatives à Carentoir ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le Rassemblement national est venu coller les 20%. 14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des élections législatives à Carentoir ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Carentoir, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la dernière élection présidentielle, 25,29% des personnes en capacité de participer à une élection dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 22,89% au premier tour. La flambée des prix des matières premières qui plombe les finances des Français est par exemple susceptible de détourner l'attention des citoyens de Carentoir du vote. 11:30 - Quel était le taux de l'abstention à Carentoir en 2017 ? 09:30 - Les législatives se terminent à 18 heures à Carentoir Ces élections législatives 2022 sont donc lancées ! À Carentoir, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 13 candidats qui se présentent pour devenir député (soit plus que dans les autres circonscriptions en moyenne). Les 2495 votants de Carentoir ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Législatives 2022 à Carentoir : les enjeux

Pendant l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 31,9% des suffrages au premier tour à Carentoir. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 27,3% et 16,5% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Carentoir gratifié de 53,3% des suffrages, abandonnant donc 46,7% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs demeurant à Carentoir (56) seront invités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme l'ensemble des Français.