Résultat de la législative à Cénac : en direct

17:10 - La participation reste l'enjeu majeur de ces législatives à Cénac

À Cénac, l'abstention constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022. Au niveau national, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du second tour de l'élection présidentielle, 19,14% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 15,64% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne et son impact sur les tarifs des matières premières pourraient modifier les choix que feront les électeurs de Cénac (33360).