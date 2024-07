Résultat des législatives 2024 à Cambes (33880) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La Nupes a fait 53,18% au second tour il y a deux ans Avec un peu plus de 28% des bulletins au niveau du pays lors du 1er round des législatives dimanche 30 juin, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union de gauche en 2022. Un score qui pourrait lui offrir l'opportunité de rivaliser avec le RN au second tour. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections du Parlement il y a une semaine, à Cambes, le binôme Front populaire a pour sa part glané 35,96% des votes dans la commune. Ce qui correspond à une avancée de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 53,18% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 16 points à Cambes Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors que sur la France entière, les résultats du Rassemblement national se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit environ 15 points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît plus puissante encore. Le parti a en effet déjà avancé de 16 points sur place entre 2022 et 2024. Un niveau de plus devrait être passé ce 7 juillet au soir.

20:29 - Les données des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Cambes ? Il s'agit dorénavant de savoir si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou non. Il y a deux ans à Cambes, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, le score était de 30,66% pour Mathilde Feld , Cambes faisant déjà partie de la 12ème circonscription de la Gironde. Au deuxième tour,c'est encore Mathilde Feld qui va glaner le plus de suffrages, avec 53,18% sur l'unique circonscription couvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,82%.

20:05 - Le résultat du Nouveau Front populaire déjà déterminant ce soir à Cambes Grâce à 35,96% des voix, Mathilde Feld (Nouveau Front populaire) a pris la pôle position à Cambes, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. En seconde place, Rémy Berthonneau (Rassemblement National) ramassait 33,15%. Enfin, Pascal Lavergne (Ensemble pour la République) décrochait 27,06% des électeurs. La tête de la course était notamment différente sur l'ensemble de la circonscription, puisque c'est Rémy Berthonneau qui y devançait ses adversaires, avec cette fois 38,41% devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%. De quoi esquisser un match différent aux électeurs de la commune au second tour.

19:21 - Que dire de la participation par rapport aux élections européennes à Cambes ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Cambes était de 22,78%, en dessous de celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 41,87% dans la commune de Cambes, contre une abstention de 41,7% lors des européennes de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer le résultat au 2e tour à Cambes ? À Cambes, la participation est incontestablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2024. Dans la ville, 22,78% des électeurs ont choisi de ne pas voter lors du 1er tour des législatives 2024. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 20,91% des électeurs habilités dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 15,77% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 36,32% au premier tour et 46,77% au deuxième tour. La question des retraites et l'insécurité pourraient renforcer l'engagement civique des habitants de Cambes.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Cambes La démographie et la situation socio-économique de Cambes déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,36% et une densité de population de 271 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (13,49%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 738 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,17%) met en lumière des impératifs de suivi familial, et le taux de salariés en CDD (9,04%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Cambes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,53% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.