Résultat des législatives 2024 à Saint-Maixant (33490) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Maixant scruté ? Avec plus de 28% des votes au niveau national au moment du 1er tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que l'union de la gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN ce soir. Lors du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 29,92% des votes à Saint-Maixant. Une somme à compléter néanmoins avec les 29,71% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 29% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son résultat de 2022 lors du second tour, soit 53,18% à l'époque.

20:58 - En 2 ans, le Rassemblement national a gagné 18 points à Saint-Maixant A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella à ces législatives sera très instructif. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été pris par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Les résultats des dernières élections, un signe pour les législatives 2024 à Saint-Maixant ? La part des électeurs du RN sera ainsi un enseignement majeur localement pour ce second tour des élections des députés. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le Rassemblement national pourrait cette année triompher à la fin de ce scrutin localement. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Saint-Maixant avait vu en revanche le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 29,71%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 24,07%. Sur la commune de Saint-Maixant, c'est finalement une majorité Nupes qui sera victorieuse lors du second tour, avec 53,18% contre 46,82% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN à ce stade Rémy Berthonneau (Rassemblement National) a collecté 42,69% des suffrages à Saint-Maixant dimanche 30 juin 2024, pour le 1er round des législatives. En deuxième position, Mathilde Feld (Nouveau Front populaire) ramassait 29,92%. A la troisième place, Pascal Lavergne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recueillait 23,1% des électeurs. C'est aussi Rémy Berthonneau qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 38,41%, devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%.

19:21 - À Saint-Maixant, la participation du 1er round éclipse celle du scrutin européen L'étude des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Les chiffres montrent une participation de 70,63% au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Maixant, supérieure à celle des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le taux de participation représentait en effet 55,64% dans la commune de Saint-Maixant, à comparer avec une participation de 56,4% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle représentait 26% à midi et 59% à 17 h pour le premier tour, bien plus qu'en 2022.

18:35 - Quel impact aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Maixant ? L'une des clés des élections législatives est indiscutablement la participation. Dans la ville, le taux d'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 29,37%. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 23,26% dans la ville, contre un taux d'abstention de 19,69% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 48,77% au premier tour et 49,79% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Maixant aujourd'hui ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français cumulée avec les incertitudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient sont de nature à renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Maixant.

17:29 - Les données démographiques de Saint-Maixant révèlent les tendances électorales Devant le bureau de vote de Saint-Maixant, les citoyens se regroupent pour exercer leur droit. Dotée de 879 logements pour 2 033 habitants, la densité de la ville est de 243 hab par km². La variété socio-économique s'observe dans ses 107 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 096 foyers fiscaux. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (85,32%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 29,56% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,0%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2095,42 euros par mois. Finalement, Saint-Maixant incarne les enjeux et les aspirations de la France contemporaine.