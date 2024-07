Résultat des législatives 2024 à Targon (33760) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Targon, quels reports de voix à gauche au second tour des législatives ? L'autre question qui enveloppe ces élections sera celle du choix des électeurs de gauche après l'avènement du Nouveau Front populaire pour ces élections législatives. L'ensemble a obtenu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Targon, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,2% des votes dans la commune. Une somme à affiner néanmoins avec les 25,67% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,43% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,29% pour Yannick Jadot, 2,32% pour Fabien Roussel et 1,25% pour Anne Hidalgo). On saura ce soir si la gauche a fait mieux ou moins bien que son score de 2022 lors du second tour, soit 55,48% à l'époque.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a grapillé 20 points à Targon L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Ce sont déjà 20 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur à Targon ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que disent les tendances des législatives 2022 pour Targon ? Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être l'espoir de s'imposer. Les élections législatives avaient aussi abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à l'époque à Targon. On retrouvait en effet Hager Jacquemin en tête au premier tour, avec 29,20% dans la commune. La victoire finale devait ensuite revenir en revanche à Mathilde Feld (Nupes) chez les électeurs avec 55,48%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 44,52%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Grâce à 49,36% des bulletins de vote, Rémy Berthonneau (Rassemblement National) a pris les devants à Targon, le 30 juin lors du 1er round de la législative. Mathilde Feld (Front populaire) et Pascal Lavergne (Majorité présidentielle) suivaient en récupérant 23,2% et 22,31% des électeurs dans la ville. Rémy Berthonneau était aussi en tête dans la 12ème circonscription de la Gironde dans son ensemble, avec cette fois 38,41%, devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%.

19:21 - Le défi de la participation observé à la loupe à Targon Au cours des dernières années, les 2 069 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Comme spécifié dans le précédent post, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives à Targon a été de 29,82%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, pendant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 47,75% dans la commune de Targon, à comparer avec une abstention de 48,09% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle s'élevait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation peut-elle se maintenir à Targon lors du 2e round des législatives ? L'un des facteurs importants du scrutin législatif 2024 est sans aucun doute le taux d'abstention. Le pourcentage d'abstention à Targon pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 29,82%. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 49,75% au premier tour. Au second tour, 53,86% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Targon ? A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 414 personnes en âge de voter au sein de la ville, 21,91% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 19,38% au premier tour. L'inflation dans le pays qui alourdit les finances des ménages pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs de Targon.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Targon Dans la commune de Targon, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des législatives ? Avec un taux de chômage de 6,74% et une densité de population de 79 hab/km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Un revenu moyen par foyer fiscal de 24 394 €/an montre le poids des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 717 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (12,61%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,83%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Targon mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 15,77% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.