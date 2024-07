Résultat des législatives 2024 à Langoiran (33550) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche unie a fait 60,28% au second tour il y a deux ans La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, ce sont un peu plus de 28% des votes qu'a obtenus le bloc à l'échelle du pays, contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Langoiran, le binôme Front populaire a pour sa part glané 40,18% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 41,73% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (28,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 6,4% pour Yannick Jadot, 2,74% pour Fabien Roussel et 2,08% pour Anne Hidalgo). On découvrira ce soir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 60,28% à l'époque.

20:58 - Quels résultats pour le RN au 2e tour des législatives à Langoiran ? Le résultat des législatives 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. En analysant sommairement la progression du RN qui émerge des dernières législatives à l'échelle nationale, soit pas moins de quinze points de plus pour le parti aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà important. La part de suffrages grappillés par le parti à Langoiran s'élève par ailleurs à 14 points sur la même période (de 15,25% en 2022 à 29,47% le 30 juin dernier). Suffisamment pour anticiper une implantation durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel équilibre lors des législatives il y a deux ans à Langoiran ? Reste dorénavant à savoir si l'évolution des scores au deuxième tour sera similaire ou non à celle de 2022. Lors des dernières législatives, Mathilde Feld l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Langoiran, récoltant 41,73% des votes sur place. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV avec 60,28% contre 39,72% pour les perdants. Mathilde Feld conservait donc son avance sur place.

20:05 - Les données avant le second tour des législatives 2024 à Langoiran A en croire les dernières projections rendues publiques dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains pourrait décrocher entre 210 et 250 sièges à l'issue des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République sécuriseraient une centaine de députés. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques locales. Grâce à 40,18% des suffrages, Mathilde Feld (Union de la gauche) a pris la tête à Langoiran, le 30 juin 2024 lors du premier tour de la législative. Un score qui lui a permis de passer devant Rémy Berthonneau (Rassemblement National) et Pascal Lavergne (Ensemble pour la République) avec 29,47% et 25,39% des votants. La tête de la course était notamment différente concernant le vote de la circonscription dans son ensemble, puisque c'est Rémy Berthonneau qui y arrivait en première place, avec cette fois 38,41% devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%. De quoi provoquer un contexte différent aux habitants de la localité au second tour.

19:21 - Participation aux législatives 2024 à Langoiran : une hausse par rapport aux européennes ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette localité ? Dimanche dernier, 27,95% des électeurs de Langoiran se sont abstenus au 1er round des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention s'élevait en effet à 45,31% dans la commune de Langoiran. Le taux d'abstention était de 41,88% en 2019. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux européennes 2024 s'élevait à 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - La participation reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Langoiran À Langoiran, l'abstention est indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Dans la commune, le pourcentage de participation au 1er tour des législatives 2024 était de 72,05%. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, 78,0% des personnes en âge de voter dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 83,88% au premier tour, c'est-à-dire 1 233 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 représentait 52,58% au premier tour et 50,77% au second tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Langoiran aux élections législatives Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des élections législatives à Langoiran comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 2 191 habitants répartis dans 1 147 logements, cette commune présente une densité de 218 hab par km². Avec 214 entreprises, Langoiran se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (80,65%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, comprenant une proportion de 26,1% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 37,54% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1336,51 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. En conclusion, Langoiran incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.