Résultat des législatives 2024 à Quinsac (33360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Quinsac, quels peuvent être les reports des voix pour la gauche ? Une autre incertitude qui enveloppe ces élections est celle du vote de gauche après la construction du Front populaire pour ces législatives. Le bloc a obtenu 28,06% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. La manne s'avère déjà conséquente : lors du premier tour des élections des députés il y a une semaine, à Quinsac, le binôme Front populaire a pour sa part glané 33,92% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une performance à mettre en perspective néanmoins avec les 35,46% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (24,27% pour Jean-Luc Mélenchon, 8,07% pour Yannick Jadot, 2,14% pour Fabien Roussel et 1,5% pour Anne Hidalgo). On regardera ce soir si la gauche est au niveau ou non de son score de 2022 lors du second tour, soit 48,16% à l'époque.

20:58 - Comment s'en est sorti le Rassemblement national aux dernières législatives à Quinsac ? Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme au niveau national. La progression du RN se montre déjà forte à Quinsac entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (11,67%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (24,06%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges comparé aux élections de 2022 (89 sièges). De quoi annoncer un ancrage solide du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final à Quinsac pour Ensemble ce dimanche soir ? Se retourner sur le dernier scrutin législatif fait figure d'évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Avec 35,46% à Quinsac, le binôme LFI-PS-PC-EELV avait en revanche été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Sur la commune de Quinsac, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera victorieuse au cours du second tour, avec 51,84% contre 48,16% pour l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale.

20:05 - Pascal Lavergne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en pôle position lors des législatives à Quinsac Grâce à 36,81% des voix, Pascal Lavergne (Ensemble !) a pris la pôle position à Quinsac, le 30 juin pour le premier tour de l'élection législative. Mathilde Feld (Front populaire) et Rémy Berthonneau (Rassemblement National) suivaient avec respectivement 33,92% et 24,06% des électeurs dans la ville. Les électeurs de la commune avaient fait un autre choix que ceux de la 12ème circonscription de la Gironde. Rémy Berthonneau y arrivait en première place, avec cette fois 38,41% devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%.

19:21 - Et que retenir de la participation par rapport au scrutin européen à Quinsac ? Pour comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est également nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Le 30 juin dernier, la participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Quinsac a atteint 78,59%, dépassant de 18 points celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 60,67% des électeurs de Quinsac (33) avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 59,98% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% à midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - Quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 à Quinsac ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet, lors des législatives à Quinsac ? Le taux de participation à Quinsac s'élevait à 78,59% pour le 1er tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 78,69% des électeurs de la localité, à comparer avec un taux de participation de 85,71% au premier tour, c'est-à-dire 1 439 personnes. En proportion, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,04% au premier tour. Au second tour, 54,93% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Quinsac ? Les enjeux de ce scrutin historique sont de nature à ramener les habitants de Quinsac vers les urnes.

17:29 - Élections législatives à Quinsac : impact de la démographie et de l'économie locale Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Quinsac, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Dotée de 960 logements pour 2 215 habitants, la densité de la commune est de 265 habitants/km². Avec 215 entreprises, Quinsac se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (87,08%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, dont 30,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 8,52%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 43 568 euros/an. Pour résumer, à Quinsac, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.