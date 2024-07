Résultat des législatives 2024 à Sauveterre-de-Guyenne (33540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 25,74% pour l'Union de la gauche à Sauveterre-de-Guyenne La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas le choix de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier est électoralement incertain dans cet épilogue. Dimanche dernier, l'ensemble a récolté plus de 28% des voix au niveau du pays contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,74% des bulletins à Sauveterre-de-Guyenne. Une poussée à comparer néanmoins avec les 17,89% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre 47,66% pour faire aussi bien que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - En deux ans, le RN a gagné 25 points à Sauveterre-de-Guyenne Avec un score un peu plus élevé encore qu'aux européennes, le parcours du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 25 points à Sauveterre-de-Guyenne entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut donc conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Le nombre de bulletins du RN sera ainsi le grand sujet au niveau local pour le second tour de cette législative 2024. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être des chances de gagner. Aux législatives à l'époque à Sauveterre-de-Guyenne, le RN finissait en revanche à la deuxième place, 18,15% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 28,05% pour Yves d'Amecourt (Divers droite) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! Avec 52,34%. C'est ainsi Pascal Lavergne (Ensemble !) qui l'emportait.

20:05 - Rémy Berthonneau (Rassemblement National) déjà devant avec 43,79% à Sauveterre-de-Guyenne aux législatives D'après les enquêtes des sondeurs établies à la fin de la campagne, l'alliance RN-LR devrait gagner moins de 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait mettre la main sur entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République maintiendraient une centaine de sièges. Il faudra bien entendu prendre en compte les spécificités locales. Rémy Berthonneau (Rassemblement National) a réuni 43,79% des voix à Sauveterre-de-Guyenne le 30 juin dernier, à l'occasion du 1er round des élections législatives. Un score qui lui a permis de précéder Mathilde Feld (Nouveau Front populaire) et Pascal Lavergne (Majorité présidentielle) avec 25,74% et 25,44% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Rémy Berthonneau rassemblant cette fois 38,41%, devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Sauveterre-de-Guyenne ? Au fil des dernières années, les 1 888 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Le premier round des élections législatives 2024 à Sauveterre-de-Guyenne a connu une participation de 67,47%, supérieure à celle des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, 55,55% des électeurs de Sauveterre-de-Guyenne avaient effectivement participé au vote. Le taux de participation était de 53,93% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - À Sauveterre-de-Guyenne, la grande inconnue de ces législatives 2024 demeure l'abstention À Sauveterre-de-Guyenne, l'une des clés de ces élections législatives est indéniablement l'étendue de la participation. Dans la localité, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 était de 32,53%. En avril 2022, au second tour de la dernière élection présidentielle, 25,03% des électeurs habilités dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 24,28% au premier tour. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,45% au premier tour et 51,3% au deuxième tour. La détermination des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national est de nature à impacter le pourcentage de participation à Sauveterre-de-Guyenne.

17:29 - Sauveterre-de-Guyenne : quand les données démographiques façonnent les urnes Quelle influence la population de Sauveterre-de-Guyenne exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un taux de chômage de 11,71% et une densité de population de 55 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (69,55%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 797 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,57%) met en lumière des besoins de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,36%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Sauveterre-de-Guyenne mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 44,2% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.