Résultat des législatives 2024 à Saint-Macaire (33490) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - Le Nouveau Front populaire a fait évoluer la gauche à Saint-Macaire Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. Ce premier pointage apparaît comme important. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Macaire, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 41,79% des votes dans la localité. Une progression en comparaison des 37,39% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 61,53% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Le RN a solidement séduit à Saint-Macaire en 2 ans Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera le principal enseignement pour ces élections des députés 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 20 points à Saint-Macaire entre son résultat des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir avancé encore plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt 15 points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Suffisant pour prévoir un ancrage solide du parti dans la localité, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Saint-Macaire, les résultats des dernières législatives toujours aussi convaincants aujourd'hui ? Ce résultat du premier tour est logiquement à mettre en face de l'élection en 2022. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Macaire offrait en revanche 37,39% pour Mathilde Feld des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 18,07% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LFI-PS-PC-EELV (61,53% contre 38,47% pour Ensemble ! - Majorité présidentielle). Mathilde Feld conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Saint-Macaire, les résultats des législatives toujours aussi révélateurs aujourd'hui ? D'après les toutes dernières projections rendues publiques sur la base des résultats du premier tour, le parti de Jordan Bardella pourrait gagner moins de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats macronistes maintiendraient une centaine de députés. Mais on ne peut faire abstraction des spécificités locales. Grâce à 41,79% des voix, Mathilde Feld (Nouveau Front populaire) a pris la pôle position à Saint-Macaire, dimanche 30 juin 2024 au soir du 1er round des législatives. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Rémy Berthonneau (Rassemblement National) et Pascal Lavergne (Ensemble !) avec 33,91% et 19,87% des électeurs. Les électeurs passés par les bureaux de vote de Saint-Macaire avaient fait un autre choix que ceux de la 12ème circonscription de la Gironde. Rémy Berthonneau y remportait ce premier tour, avec cette fois 38,41% devant Mathilde Feld avec 28,85% et Pascal Lavergne avec 27,62%.

19:21 - A la publication des résultats des législatives, quelle est la participation à Saint-Macaire ? Au cours des précédentes consultations démocratiques, les 2 123 habitants de cette commune ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. Comme expliqué dans le post précédent, la participation lors du 1er round des législatives à Saint-Macaire a été de 64,96%, plus forte de 11 points que celle des dernières européennes. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation s'était en effet hissé à 53,17% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Macaire (33), à comparer avec une participation de 52,67% il y a 5 ans. Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Saint-Macaire À Saint-Macaire, la participation constitue immanquablement l'une des clés de ce scrutin législatif. Le taux de participation à Saint-Macaire s'élevait à 64,96% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au deuxième tour de la dernière présidentielle, 71,98% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,54% au premier tour, c'est-à-dire 1 093 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,28% au premier tour. Au deuxième tour, 46,00% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Macaire ? L'inflation dans le pays qui pèse sur le budget des foyers français pourrait entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Macaire.

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Macaire : perspectives électorales À Saint-Macaire, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les élections législatives. Avec un taux de chômage de 11,05% et une densité de population de 1166 hab/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Les disparités dans les revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 357 € par an, sont souvent l'expression d'une pression financière sur les foyers. Le nombre d'allocataires de la CAF (21,02%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (11,84%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Macaire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,56% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.